В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекших тяжкие последствия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ России, а также по результатам проверки органов прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии