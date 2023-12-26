FT: Компартия Китая получила часть функций Народного банка страны

Власти Китая передали часть полномочий Народного банка страны в пользу Центральной финансовой комиссии (CFC, возглавляет Коммунистическая партия Китая) и созданного Национального управления финансового регулирования (NAFR).
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