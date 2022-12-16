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Сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за справедливую оценку его трудов

Сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за справедливую оценку его трудов

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, попавший в санкционные списки, поблагодарил Европейский союз за его высоко оцененный труд.

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