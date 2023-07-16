МОЯ СТРАНА

6 764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • yumashev
    Европейские кредиторы, понимая, что их кредиты в Украину никогда не вернутся, рассматривают вопрос ответственности ны...Илларионов назвал...
  • yumashev
    Пройдёт несколько лет и ВСУ поднакопив НАТОвского оружия пойдёт защищать своих украинцев в Польше и всей Европе. Евро...Шольц пообещал по...
  • Lora Некрасова
    Американские военные "провидцы" почему-то упускают из вида, что Россия не только возвратит то, что считает своим  на ...РОССИЯ ЗАБЕРЁТ 8 ...

НАЧАТЬ В РОССИИ "ПЕРЕСТРОЙКУ 2.0"? ЗАПРОСТО! АВАНТЮРУ ЧУБАЙСА РАСШИФРОВАЛ ПРОНЬКО

НАЧАТЬ В РОССИИ "ПЕРЕСТРОЙКУ 2.0"? ЗАПРОСТО! АВАНТЮРУ ЧУБАЙСА РАСШИФРОВАЛ ПРОНЬКО

Есть категория людей среди нынешней так называемой российской элиты, которым лучше помалкивать "в тряпочку" и не привлекать к себе внимание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Не только разворовывают народное добро, так еще и бабло делают на мигрантах, гастарбайтерах и прочих пришлых, что бы они уничтожали Русских, а опыт с 90 у них есть когда они убивали, изгоняли всех русских из своих государств. Государство в лице политиков, чиновников, &quot;народных&quot; избранников устроило геноцид и голодомор не только старикам, но и детям, простым трудягам...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх