НАЧАТЬ В РОССИИ "ПЕРЕСТРОЙКУ 2.0"? ЗАПРОСТО! АВАНТЮРУ ЧУБАЙСА РАСШИФРОВАЛ ПРОНЬКО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Не только разворовывают народное добро, так еще и бабло делают на мигрантах, гастарбайтерах и прочих пришлых, что бы они уничтожали Русских, а опыт с 90 у них есть когда они убивали, изгоняли всех русских из своих государств. Государство в лице политиков, чиновников, "народных" избранников устроило геноцид и голодомор не только старикам, но и детям, простым трудягам...