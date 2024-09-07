Рассказовца хотят лишить иномарки за неуплату алиментов

Житель Рассказова может лишиться машины за неуплату алиментов. На исполнении в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам находится исполнительное производство о взыскании с 52-летнего мужчины алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.