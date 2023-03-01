Появились новые подробности по внеплановой индексации пенсий в России в апреле текущего года. По сообщению Минтруда миллионов пенсионеров может ожидать повышение выплат еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации 2022 года на 10%.
Появились новые подробности по внеплановой индексации пенсий в России в апреле текущего года. По сообщению Минтруда миллионов пенсионеров может ожидать повышение выплат еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации 2022 года на 10%.
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