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Новые подробности по внеплановой индексации пенсий в России в апреле

Новые подробности по внеплановой индексации пенсий в России в апреле

Появились новые подробности по внеплановой индексации пенсий в России в апреле текущего года. По сообщению Минтруда миллионов пенсионеров может ожидать повышение выплат еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации 2022 года на 10%.

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