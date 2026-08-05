Планы SpaceX запустить миллион спутников для ИИ угрожают планете

Массовое сгорание спутников в атмосфере вызовет глобальную экологическую катастрофу.Планы SpaceX по выводу на орбиту до миллиона спутников для нужд искусственного интеллекта вызвали серьезную обеспокоенность ученых.
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