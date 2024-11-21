Боец ВС РФ: операторы FPV-дрона ювелирно посадили БПЛА ВСУ «Фурия»

Беспилотник вынудили сработать на приземление Военнослужащие взвода БПЛА 110-й бригады «Южной» группировки войск при помощи FPV-дрона в полете подцепили разведывательный беспилотник «Фурия» противника, тем самым вынудив систему аппарата сработать на приземление.
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