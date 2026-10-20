Украина: 12 человек получили ранения в результате ударов российских беспилотников по нескольким объектам Киева, в том числе по Институту Стражеской Национальной академии медицинских наук в Соломенском районе, еще одному медицинскому учреждению в Голосеевском районе и рынку в Оболонском районе, в послеобеденные часы.
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