Украина: 12 человек получили ранения в результате ударов российских беспилотников по нескольким объектам Киева, в том числе по Институту Стражеской Национальной академии медицинских наук в Соломенском районе, еще одному медицинскому учреждению в Голосеевском районе и рынку в Оболонском районе, в послеобеденные часы.