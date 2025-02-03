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Орловские новости

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В Орле пропала зеленоглазая женщина в коричневых дубленке и платье

В Орле пропала зеленоглазая женщина в коричневых дубленке и платье

Просьба максимального репоста! Возможно, вы видели эту женщину на улице. Фото и приметы - по ссылке.О загадочном исчезновении женщины средних лет в Орле сообщили в ночь на 4 февраля поисковики регионального отряда «ЛизаАлерт».

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