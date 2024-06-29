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Царьград

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Назло России: Гордым финнам предложили есть воздух вместо мяса

Назло России: Гордым финнам предложили есть воздух вместо мяса

Вот уж где впору спросить: "А как у них?". Да, речь о нашей соседке Финляндии. Дружеские отношения, как оказалось, были не для неё, и теперь страна взяла уверенный курс на западные ценности.

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