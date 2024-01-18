Китай будет неуклонно продвигать воссоединение страны

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду в ответ на вопрос СМИ о недавно завершившихся выборах главы администрации Тайваня и островного законодательного органа подтвердил решимость непоколебимо продвигать воссоединение страны.