Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Саратовской области

В телеграм-канале опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета РФ фермеров из Ершовского и Питерского районов Саратовской области, в котором они просят обратить внимание на действия приезжих, намеренно уничтожающих поля с посевами, чтобы пасти на них крупный рогатый скот.