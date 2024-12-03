Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Саратовской области

В телеграм-канале опубликовано обращение к Председателю Следственного комитета РФ фермеров из Ершовского и Питерского районов Саратовской области, в котором они просят обратить внимание на действия приезжих, намеренно уничтожающих поля с посевами, чтобы пасти на них крупный рогатый скот.
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