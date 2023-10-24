⚖️В Урене перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки полицейскому.По версии следствия, 17 августа 2023 года в дневное время в одном из кабинетов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД мужчина, ранее лишенный права управления транспортным средством, пытался лично передать в качестве взятки наличные денежные средства в размере 20 тысяч рублей за успешное прохождение теоретического экзамена, предоставляющего ему право повторно получить водительское удостоверение без фактического проведения должностным лицом данного экзамена.
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