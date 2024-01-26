Водоканал не может полноценно устранить все прорывы из-за миллиардного долга астраханцев

Пока жители трусовской стороны и Военного городка стоят в очереди с бутылками и вёдрами, чтобы хоть немного разжиться питьевой водой, которая из-за коммунальной аварии покинула район с начала года, МУП «Астрводоканал» напоминает абонентам о космической дебиторской задолженности.
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