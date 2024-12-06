В Петербурге перекрыли еще один канал незаконной миграции. Подробностей крайне мало, но суть следующая - группа лиц подыскивала россиянок, которые соглашались фиктивно выйти замуж за мигрантов.
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В Петербурге перекрыли еще один канал незаконной миграции. Подробностей крайне мало, но суть следующая - группа лиц подыскивала россиянок, которые соглашались фиктивно выйти замуж за мигрантов.