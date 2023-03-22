Лыжи. Чемпионат России. Крупицкая и Фалеева, Царева и Ступак, Перевозчикова и Носкова, Смирнова и Пантрина выступят в командном спринте

22 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет командный спринт. Чемпионат России по лыжным гонкам-2023 Тюмень Женщины Командный спринт Начало квалификации – 9:00, финала – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
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