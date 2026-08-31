Шаповалов и Бублик вышли во второй круг US Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.
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