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Регионы России

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Шаповалов и Бублик вышли во второй круг US Open

Шаповалов и Бублик вышли во второй круг US Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем в первом круге Открытого чемпионата США по теннису (US Open) со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.

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