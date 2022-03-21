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Нельзя воевать с фашизмом, пропагандируя его приверженцев

Нельзя воевать с фашизмом, пропагандируя его приверженцев

По телеканалу «Россия 1» у нас порой вещают странные вещи. Вот Дмитрий Киселёв в «Вестях недели» стал обосновывать необходимость военного противостояния фашизму на Украине цитатой из публициста Ивана Ильина, который сам был приверженцем фашизма.

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