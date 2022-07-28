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Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Более миллиона жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова на официальном портале мэра Москвы.

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