Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Более миллиона жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова на официальном портале мэра Москвы.
Более миллиона жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова на официальном портале мэра Москвы.
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