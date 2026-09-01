На продажу выставили австрийский вездеход PUCH Pinzgauer по цене УАЗ «Патриот»

Редкий экземпляр культового военного внедорожника Pinzgauer 710К выставлен на продажу в Москве. Автомобиль 1980 года выпуска, известный своей непревзойденной проходимостью, провёл последние 15 лет под крышей гаража, благодаря чему сохранился в хорошем состоянии.
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