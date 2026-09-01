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На продажу выставили австрийский вездеход PUCH Pinzgauer по цене УАЗ «Патриот»

На продажу выставили австрийский вездеход PUCH Pinzgauer по цене УАЗ «Патриот»

Редкий экземпляр культового военного внедорожника Pinzgauer 710К выставлен на продажу в Москве. Автомобиль 1980 года выпуска, известный своей непревзойденной проходимостью, провёл последние 15 лет под крышей гаража, благодаря чему сохранился в хорошем состоянии.

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