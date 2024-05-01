Медведев поздравил россиян с 1 мая плакатом с Зеленским

Украинский президент оказался в нацистской форме.фото: kremlin.ru--> Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с праздником весны и труда плакатом с изображением украинского президента Владимира Зеленского вместо Гитлера.
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