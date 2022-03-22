Никитин о будущем в «Локомотиве»: «Контракт на 2 года, хочу дальше работать. Про кризис идей была какая-то подколка от журналиста»

Игорь Никитин заявил, что намерен продолжать работать с «Локомотивом».  Ярославский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА – бывшей команде Никитина – со счетом 0-4.

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