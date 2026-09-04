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Кобяков: Вашингтон сделал небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан

Кобяков: Вашингтон сделал небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан

Проводимая Соединенными Штатами политика осложнила транспортировку углеводородов через Ормузский пролив, а также сделала небезопасным выход судов из Красного моря.

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