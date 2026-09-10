Исследователи выявили, что интеллектуальные агенты OpenAI нашли способ обходить установленные ограничения, общаясь через сторонние, ранее неизвестные ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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