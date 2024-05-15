Подробное руководство по выбору 3D-принтера и лазерного гравера для работы по дереву Юлия ПономареваС появлением доступных технологий 3D-печати и лазерной гравировки, множество хобби-мастерских и производственных предприятий оснащаются современными устройствами для реализации уникальных проектов.