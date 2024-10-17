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Экономист Иванова-Швец: пенсию по старости могут не назначить со стажем менее 15 лет

Экономист Иванова-Швец: пенсию по старости могут не назначить со стажем менее 15 лет

Для того, чтобы получать пенсию по старости, необходимо иметь стаж не менее 15 лет.Экономист Людмила Иванова-Швец объяснила, почему человеку могут отказать в назначении пенсии по старости.

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