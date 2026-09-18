Депрессия и зодиак.

Опасный союз В целом за депрессию в астрологии отвечает Сатурн. Вообще Сатурн - планета постоянства, зрелости, усердия, самодисциплины и ограничения.
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