В Новосибирской области пресечена деятельность нелегального игрового клуба в городе Тогучине

Сотрудники ОМВД России по Тогучинскому району Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии пресекли деятельность подпольного игрового клуба, располагавшегося на первом этаже жилого здания в городе Тогучине.
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