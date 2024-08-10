Мобилизационная экономика: баристы с барберами или сталевары с фрезеровщиками?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Василий Саяпин
Да уж, у автора проблемы с логикой и образованием, однако.
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17 час.

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