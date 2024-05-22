Елена Малышева рассказала россиянам о вреде популярного сочетания продуктов

Высеклось, что красное вино обнуляет пользу мяса Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что красное мясо нельзя запивать красным вином, так как напиток обнуляет всю пользу мяса.
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