Елена Малышева рассказала россиянам о вреде популярного сочетания продуктов

Высеклось, что красное вино обнуляет пользу мяса Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что красное мясо нельзя запивать красным вином, так как напиток обнуляет всю пользу мяса.