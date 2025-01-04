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Халили о победе в квалификации: «Разрывы какие-то огромные. Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе»

Халили выиграла квалификацию с двумя промахами, опередив Викторию Сливко на 4 секунды. Динара Смольская, финишировавшая десятой, отстала почти на 40 секунд.

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