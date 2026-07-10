Гостья интервью Дудя назвала ошибку в беседе с ним

Политика как она есть

Российская журналистка и кинокритик Зинаида Пронченко (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвала ошибкой решение отвечать на вопросы о личной жизни в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).