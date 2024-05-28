Заключен Айгунский пограничный договор между Россией и Китаем Айгунский мирный договор о границе, торговле и другим вопросам между Россией и Китаем был заключен 28 мая 1858 года в Айгуне.
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Заключен Айгунский пограничный договор между Россией и Китаем Айгунский мирный договор о границе, торговле и другим вопросам между Россией и Китаем был заключен 28 мая 1858 года в Айгуне.
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