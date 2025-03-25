«И на груди его светилась медаль за город Будапешт...»

Венгрия стала последней союзницей Третьего рейха во Второй мировой войне. Штурм Будапешта по ожесточённости боёв имел мало аналогов на Восточном фронте, а медаль «За взятие Будапешта» отличал самый лаконичный дизайн из всех советских наград (по аналогии с надписью на могиле фельдмаршала Суворова «Здесь лежит Суворов»): кто там был, поймёт и без украшений.
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