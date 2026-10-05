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Пронедра

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Россия резко нарастила экспорт СПГ в сентябре

Россия резко нарастила экспорт СПГ в сентябре Поставки выросли на 35% год к году — до 3,36 млн тонн.

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