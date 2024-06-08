Свыше 980 соглашений на сумму более 6,4 трлн рублей заключили на ПМЭФ

Свыше 980 соглашений на общую сумму 6 триллионов 430 миллиардов рублей заключили в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщил 8 июня ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
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