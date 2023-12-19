Сильный дождь с мокрым снегом, снова возможны ЧС: заметает Кубань и заливает

Министерство ГО и ЧС предупреждает: из-за сильных осадков и сегодня, и до конца суток 20 декабря на реках Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Северского, Туапсинского районов и Геленджика, Горячего Ключа ожидаются подъемы уровней воды.