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В ЕАЭС расширят перечень медицинских изделий без регистрации

В ЕАЭС расширят перечень медицинских изделий без регистрации

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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