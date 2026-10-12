В ЕАЭС расширят перечень медицинских изделий без регистрации

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, вносящего изменения в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
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