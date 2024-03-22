МЧС России: пожар в "Крокус Сити Холле" локализован

В МЧС России сообщили, что пожар в "Крокус Сити Холле" локализован, пишет БЕЛТА. "Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара", - говорится в телеграм-канале МЧС России.
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