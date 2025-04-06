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Россияне начали занимать у «черных кредиторов»

Россияне начали занимать у «черных кредиторов»

Россияне все чаще прибегают к услугам «черных кредиторов», сообщает РБК.  Социологи фиксируют троекратный рост числа граждан, которые обращаются к нелегальным займам, не надеясь на одобрение кредитов в банках или МФО (микрофинансовых организациях).

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