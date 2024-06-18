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Что нельзя жарить на антипригарном покрытии?

Что нельзя жарить на антипригарном покрытии?

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. В правилах эксплуатации антипригарной посуды, как правило, нет прямого запрета на использования конкретных продуктов, но есть рекомендации по уходу за такой утварью.

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