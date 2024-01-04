США признали отсутствие средств для помощи Киеву и призвали союзников помочь ему

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби признал, что в настоящее время у США отсутствуют средства, которые могли быть направлены на помощь Украине.
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