Демократическая Республика Конго: командир боевиков «Движения 23 марта» (М23) был убит в результате столкновений с ополченцами Вазалендо в деревне Руза, район Буталонгола, группа Тонго, территория Рутшуру, провинция Северное Киву, в утренние часы 20 октября.
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