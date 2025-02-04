«Когда предзаказ оправдывает ожидания»: на релизе Kingdom Come: Deliverance 2 покорила п...

«Когда предзаказ оправдывает ожидания»: на релизе Kingdom Come: Deliverance 2 покорила пользователей Steam и побила рекорд первой частиКак и было обещано, 4 февраля, спустя без малого семь лет после первой части, на ПК и консолях состоялся релиз Kingdom Come: Deliverance 2 — средневекового ролевого экшена с открытым миром от разработчиков из чешской Warhorse Studios.