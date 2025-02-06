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Бербок обвинила Россию в «подрыве демократии» ЕС после диверсий в Германии

Бербок обвинила Россию в «подрыве демократии» ЕС после диверсий в Германии

Глава МИД Германии Анналена Бербок обвинила Россию в якобы подрыве демократии в Европейском союзе. По её утверждению, за недавними диверсиями с использованием монтажной пены якобы стоит российская сторона.

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