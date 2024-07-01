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Учёные нашли чудо-продукт, укрепляющий сосуды при ежедневном употреблении

Учёные нашли чудо-продукт, укрепляющий сосуды при ежедневном употреблении

Специалисты выяснили, какой продукт надо есть ежедневно для крепких сосудовУчёные провели исследование и поняли, что ежедневное употребление авокадо положительно сказывается на здоровье сердца и сосудов.

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