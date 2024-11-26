В Госдуме предупредили о мошенничестве с рефинансированием кредитов

При рефинансировании кредитов есть риск столкнуться с мошенниками, которые обещают помочь с объединением кредитов, а потом исчезают с полученной предоплатой, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
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