В Госдуме предупредили о мошенничестве с рефинансированием кредитов

При рефинансировании кредитов есть риск столкнуться с мошенниками, которые обещают помочь с объединением кредитов, а потом исчезают с полученной предоплатой, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.