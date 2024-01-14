Одно кольцо чтоб править вами — Xiaomi представила умное кольцо Amazfit Helio Ring Комп...

Одно кольцо чтоб править вами — Xiaomi представила умное кольцо Amazfit Helio RingКомпания Xiaomi во время выставки CES 2024 совместно с партнером Huami представила умное кольцо Amazfit Helio Ring, которое отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и спортсменов.