Одно кольцо чтоб править вами — Xiaomi представила умное кольцо Amazfit Helio Ring Комп...

Одно кольцо чтоб править вами — Xiaomi представила умное кольцо Amazfit Helio RingКомпания Xiaomi во время выставки CES 2024 совместно с партнером Huami представила умное кольцо Amazfit Helio Ring, которое отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и спортсменов.
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