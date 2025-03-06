Как использовать тактический фонарь в обычной жизни. Советы бывших военных

Представьте, что вы возвращаетесь домой поздним вечером пятницы, после веселой встречи с друзьями. Неосвещенные улицы спальных районов таят множество опасностей — вы можете просто не понять, откуда появился нападающий, так быстро все произойдет.
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