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Как использовать тактический фонарь в обычной жизни. Советы бывших военных

Как использовать тактический фонарь в обычной жизни. Советы бывших военных

Представьте, что вы возвращаетесь домой поздним вечером пятницы, после веселой встречи с друзьями. Неосвещенные улицы спальных районов таят множество опасностей — вы можете просто не понять, откуда появился нападающий, так быстро все произойдет.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Хулиганам ваш фонарь очень понравится,вы набегаетесь в его луче вволю!
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